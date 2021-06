EURO 2020. Programul meciurilor de la Campionatul European

Campionatul European de fotbal va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie. EURO 2020 va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. EURO 2020 celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European de fotbal . Arena Nationala din Capitala va gazdui trei meciuri in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe cel mai mare stadion din țara sunt programate confrunarile Austria – Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina – Macedonia de Nord (17…