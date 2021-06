Campionatul European de fotbal a debutat pe 11 iunie cu meciul Turcia – Italia, scor 0-3 si se va incheia pe 11 iulie. Duminica, 13 iunie 2021, sunt programate trei confruntari. Prima partida va fi de la ora 16:00, cand Anglia va primi replica Croatiei, la Londra, in Grupa D. De la ora 19:00, pe Național Arena, se vor intalni Austria și Macedonia de Nord, in Grupa C. Ultimul meci al zilei le va aduce pune fața in fața pe Olanda și Ucraina, la Amsterdam, tot in Grupa C. EURO 2020 este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata…