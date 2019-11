Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara se joaca alte 10 meciuri din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. LIVE Cipru - Scoția 0-1 A marcat: Christie '12 de la 19:00 Azerbaijan - Țara Galilor Rusia - Belgia San Marino - Kazakhstan Slovenia - Letonia de la 21:45 Austria - Macedonia de Nord Croația -…

- Cehia a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul care lamureste lucrurile in Grupa A cu o etapa inainte de final. Rezultatul ii avantajeaza pe "tricolori", care au practic asigurat un loc in play-off-ul din Liga Europa, in cazul in care nu vor obtine calificarea directa, pentru care au nevoie…

- Olanda (2-1 cu Belarus) și Germania (3-0 cu Estonia) ramân la egalitate de puncte (15) în fruntea Grupei C, dupa etapa a șasea a preliminariilor pentru Euro 2020. Croația, vicecampioana mondiala, a remizat la Cardiff cu Țara Galilor, scor 1-1, dupa ce deschisese scorul înca din minutul…

- Belgia a devenit, joi seara, prima echipa calificata la EURO 2020, dupa ce a surclasat San Marino cu scorul de 9-0, pe teren propriu, in Grupa I a competitiei. ''Diavolii rosii'' au maximum de puncte dupa sapte meciuri si un golaveraj de invidiat, 28-1. Rusia,…

- Reprezentativele Germaniei, Olandei și Belgiei s-au impus, luni seara, în partidele disputate în etapa a șasea a preliminariilor Campionatului European 2020. Surpriza serii vine din Grupa E, unde Croația a obținut doar un rezultat de egalitate, în deplasare, cu Azerbaidjan (1-1).Rezultatele…

- Grupa C Estonia - Olanda 0-4 Irlanda de Nord - Germania 0-2 Grupa E Azerbaidjan - Croatia 1-1 Ungaria - Slovacia 1-2 Grupa G Letonia - Macedonia de Nord 0-2 Polonia - Austria 0-0 Slovenia - Israel 3-2 Grupa I Rusia…

- O delegație a Consiliului Județean Maramureș a fost invitata sa participe, in perioada 5-8 septembrie, la aniversarea a 516 ani de la inființarea orașului Panevezys din Lituania, alaturi de alte localitați infrațite din Italia, Germania, Israel, Letonia, Georgia și Polonia. Cooperarea dintre județul…

- Șoc: Germania invinsa acasa de Olanda! Reprezentativa Germaniei a fost invinsa, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, de nationala Olandei, in preliminariile Euro-2020. Alte rezultate din preliminariile Campionatului European din 2020: Grupa C Estonia – Belarus 1-2 Au marcat: Sorga ’54…