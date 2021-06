Euro 2020. Portugalia învinge Ungaria cu 3-0 la Budapesta în ultimele 10 minute ale partidei Portugalia, deținatoarea trofeului European, a invins Ungaria cu 3-0 la Budapesta in grupa F a Campionatului European de Fotbal 2020, amanat de pandemie in 2021. Deznodamantul meciului s-a petrecut abia in ultimele 10 ale meciului, dupa ce Ungaria s-a aparat aglomerat restul partidei. Potugalia a avut o posesie zdrobitoare de 70%, dar pana spre sfarșitul partidei nu a reușit sa fructifice ocaziile avute. Lusitanii s-au chinuit 80 de minute intr-o atmosfera electrizanta (aproape 70.000 de fani) contra maghiarilor, insa experiența trupei lui Fernando Santos și-a spus cuvantul pe final. Au marcat:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

