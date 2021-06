Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a efectuat o singura modificare in formula de start fata de partida de debut pentru meciul de sambata cu Ungaria, care are loc pe Puskas Arana din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, potrivit Agerpres. Lucas Digne…

- Portugalia - Germania se joaca azi, de la 19:00, in cea mai tare partida a zilei a 9-a de la EURO 2020. In cazul unui succes, portughezii iși vor asigura prezența in optimi. De partea cealalta, nemții sunt obligața sa caștige pentru a avea șanse mari de calificare in continuare. Portugalia a caștigat…

- Campionatul European de fotbal EURO 2020 a continuat marți, 15 iunie, cu numai doua partide, ambele in grupa F: Ungaria – Portugalia 0-3 (la Budapesta) și Franța – Germania 1-0 (la Munchen). Jocul de pe „Puskas Arena" se indrepta spre un surprinzator „scor alb", insa deținatoarea trofeului s-a… trezit…

- Cristiano Ronaldo intra si el in scena la EURO 2020. Inaintea meciului de marti, Ungaria – Portugalia, UEFA a confundat Budapesta, locul de desfașurare al partidei, cu București. “Primul meci al zilei, Ungaria vs Portugalia, la București”, scrie pe contul oficial de Twitter al turneului EURO 2020. De…

- In plina pandemie o țara europeana ridita total restrcțiile pentru a umple stadionul la EURO 2020. Ungaria permite accesul integral al spectatorilor la meciul cu Portugalia, astfel ca 67.215 de fani sunt asteptati la partida de marti, de la ora 19.00. Meciul este programat in grupa F, din…

- Cum sunt distribuite meciurile UEFA EURO 2020: St. Petersburg. Gazprom Arena 12 iunie. Belgia - Rusia 14 iunie. Polonia - Slovacia 16 iunie. Finlanda - Rusia 18 iunie. Suedia - Slovacia 21 iunie. Finlanda - Belgia 23 iunie. Suedia - Polonia 2 iulie.…

- Fiecare component al lotului Germaniei ar putea ”pleca acasa” cu o prima record de 400.000 de euro în cazul în care reușesc sa câștige Euro 2020.Cei 26 de jucatori vor împarti astfel 10,4 milioane de euro daca se vor impune la competitia la care sunt în…