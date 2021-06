EURO 2020 | Olanda – Ucraina, cel mai spectaculos meci de la turneul final VDEO Olanda a invins, duminica seara, la Amsterdam, cu scorul de 3-2, reprezentativa Ucrainei, intr-un meci din grupa C a Campionatului European de fotbal. Meciul a inceput alert, iar in minutul 2 olandezul Depay l-a pus la incercare pe portarul advers. In minutul 28, Ucraina a solicitat lovitura de pedeapsa, dupa ce Yarmolenko a cazut in careul advers. Doua minute mai tarziu, același Yarmolenko a trimis de la marginea careului mare, dar portarul Olandei a reținut. Georgi Bushchan a ținut intacta poarta Ucrainei. Wijnaldum a trimis in forța, dar fara succes. ⏸️ HALF-TIME ⏸️???? Depay, Dumfries & Wijnaldum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Egalata de Ucraina dupa ce a condus cu 2-0, reprezentativa Olandei a reușit sa își revina la timp și a obținut prima victorie la Campionatul European de fotbal, scor 3-2. Meciul din Grupa C a avut loc pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam.Golurile Olandei au fost marcate de Wijnaldum ('52),…

- Olanda și Ucraina se infrunta azi, de la ora 22:00, in prima etapa a grupelor de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Programul complet al turneului EURO 2020 Olanda - Ucraina » liveTEXT de la 22:00 Live + Statistici Olanda - Ucraina » Echipele probabile…

- Reprezentativa de fotbal masculin a Ucrainei a invins, luni, pe stadionul Metalist, din Harkov, naționala Ciprului, cu 4-0, intr-un amical de pregatire a Campionatului European UEFA 2020, unde va evolua in grupa C, conform mediafax. Ucraina s-a impus cu golurile marcate de Yarmolenko, in minutele…

- Meciul de fotbal dintre SCM Zalau – Unirea Dej (1-1) s-a incheiat cu o bataie generala, dupa ce oaspeții au reușit calificarea in ultima secunda. Partida a fost prelungita cu doua minute mai mult decat era anunțat oficial. Dupa 0-0 in turul de la Dej, Mihai Onicaș a deschis scorul pentru formația salajeana…

- FC Argeș ar fi trebuit sa beneficieze de un penalty in minutul 38 al meciului cu Dinamo, din ultima etapa a play-out-ului Ligii 1. Totul despre meciurile decisive din play-out Meciurile decisive din play-out nu au fost lipsite de erori flagrante de arbitraj. In minutul 38 al meciului dintre Dinamo…

- FC Universitatea Cluj a suferit prima înfângere din play-out pe terenul celor de la Ripensia Timișoara. Filip a deschis scorul pentru ”U” în minutul 34. Fridrich a egalat în minutul 41. Fundașul banațenilor a reușit dubla în…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, intr-un meci in care „feroviarii” au avut 2 oameni in plus din minutul 37. Edi Iordanescu, antrenorul campioanei, a gasit mai multe explicații pentru victoria chinuita din Gruia. Cronica meciului CFR Cluj - Dinamo! Dinamo a jucat cu 2 oameni mai puțin din minutul…

- Torino s-a impus in fața celor de la Sassuolo, echipa lui Vlad Chiricheș (31 de ani), scor 3-2. Fundașul roman a fost rezerva la oaspeți. Singurul meci al zilei din Serie A a oferit un adevarat spectacol. Partida restanta din runda 24, dintre Torino și Sassuolo, a fost caștigata in-extremis de gazde.…