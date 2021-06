EURO 2020 | Olanda – Cehia 0-2. Eliminarea Portocalei Mecanice, marea surpriză de la Campionatul European Cehia a invins Olanda scor 2-0 in optimile EURO 2020, duminica dupa-amiaza, la Budapesta. Eliminarea batavilor este considerata cea mai mare surpriza de la Campionatul European. Olanda a pornit ca mare favorita in meciuk din optimi impotriva Cehiei, dupa ce a caștigat grupa cu trei victorii din trei, in timp ce cehii au terminat pe locul al treilea in grupa și au ieșit din grupa datorita punctajului. Batavii au inceput tare, dar cehii i-au ținut bine in șah și prima repriza s-a incheiat la egalitate 0-0. ⏸️ HALF-TIME ⏸️Goalless at the break…???????? Dumfries & Depay go close???????? Holes fires… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

