Euro 2020/ Neuro 2021

- Vineri, 11 iunie se da startul celei de-a 16-a ediții a Campionatului European de fotbal. Deși amanat cu un an din cauza pandemiei, turneul final și-a pastrat denumirea de Euro 2020 și vine cu mai multe premiere. Cea mai importanta este faptul ca propune 12 orașe gazda din 12 țari diferite. Turneul…

- Campionatul European de Inot pentru Seniori de la Budapesta a adus cateva succese de rasunet pentru natația din Romania. Robert Glința s-a laureat campion european la 100 m spate și vice-campion la 50 m spate, in timp ce puștiul de 16 ani, David Popovici s-a clasat al șaselea in finala probei de 100…

- Președintele Federației Romane de Fotbal (FRF), bacauanul Razvan Burleanu, a fost unul dintre candidații la posturile rezervate UEFA in organismul forului mondial. Mandatul lui Razvan Burleanu, care se va intinde pe o perioada de patru ani, a fost confirmat marți, 20 aprilie 2021, in cadrul celui de-al…

- FRF a decis ca toate partidele etapei a 21-a, ultima din sezonul regulat al ligii secunde, sa aiba loc duminica, 28 martie, de la ora 15.00. Asta și pentru ca exista o batalie fara precedent pentru ocuparea celor șase locuri de play-off ce garanteaza continuarea luptei pentru promovarea in Liga I. Inaintea…

- Divizionara B de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012, nu a jucat in etapa a doua programata weekend-ul trecut, in Grupa 3. „Pisicile Roșii” trebuiau sa primeasca vizita Luceafarului Filiași, insa gruparea olteana a anunțat ca nu se prezinta la meci. Cum echipa din Filiași nu s-a prezentat nici la…

- In cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a delictelor silvice, polițiștii de la economic, impreuna cu specialisti silvici, au confiscat 32 de m.c. de material lemnos si au aplicat 8 sanctiuni contraventionale in valoare de 27.500 de lei. In perioada 09-18 martie a.c., polițiștii de investigare…

- M-am vaccinat. Cu emoție, dar am reușit. Nu știu daca sa ma bucur sau nu. Adica, nu-i ca atunci cand caștigi la loto. Sau…? Pe undeva, tot ce ni se intampla de mai bine de un an pare a fi o mare loterie, din care, din pacate, ies caștigatori doar cei care au crezut in […] Articolul Spectacol cu masca…

- A trecut mai bine de o luna de cand elevii au revenit in banci, iar bucuria revederii a fost la cote maxime. Asta chiar daca, mai ales elevii mai mari, s-au vazut și in perioada in care școlile au fost inchise, criza sanitara nefiind o bariera atat de puternica in fața prieteniei. Numai ca, orice […]…