- Aproape de incheierea primei reprizei a celui de-al treilea meci de la EURO 2020, al doilea al zilei de astazi, sambata, 12 iunie, cel dintre Danemarca și Finlanda, de la Copenhaga, s-a consemnat un episod dramatic: vedeta gazdelor, Christian Eriksen (29 de ani), fost echipier al englezilor de la Tottenham…

- EURO 2020. Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 41 al meciului Danemarca - Finlanda. Mijlocașul lui Inter nu a fost lovit de nimeni inainte. Acesta a ramas inconștient pe iarba și nu a mai putut respira. Medicii il resusciteaza in aceste momente. S-a apelat și la defibrilator.…