EURO 2020. Meci important: Portugalia – Germania Portugalia intalnește Germania, sambata, de la ora 19:00, in Grupa F a Campionatului European de fotbal, pe stadionul Allianz din Munchen. Potrivit specialiștilor, echipa lui Joachim Low – selecționerul Germaniei, nu mai are voie sa faca niciun pas greșit, daca vrea sa mai ramana in competiție. Meciul va fi transmis in direct pe ProTV și LiveBLOG HotNews.ro. Germania a pierdut primul meci al grupei, 0-1 cu Franța, in timp ce Portugalia a defilat la Budapesta, unde s-a impus cu 3-0, meci in care Ronaldo a și marcat o dubla. Alaturi de Portugalia și Germania, in grupa F se mai afla Ungaria și Franța.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

