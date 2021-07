Euro-2020: Italia învinge Belgia și este în semifinale Italia a ciștigat meciul cu Belgia din sferturile EURO 2020, scor 2-1, și s-a calificat in semifinale, unde va intilni Spania. Italienii au fost cei care au inscris primii in minutul 30. Barella a profitat de o neatenție in defensiva belgienilor și a punctat cu un șut puternic. Insigne a facut 2-0 cu un șut superb din afara careului in minutul 44. Belgienii au redus din diferența in prelungi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Italienii au fost cei care au inscris primii in minutul 30 prin Barella. Insigne a facut 2-0 cu un sut superb din afara careului in minutul 44. Belgienii au redus din diferenta in prelungirile primei parti. Doku a obtinut un penalty, transformat de Lukaku. Semifinala Italia - Spania are loc pe 6 iulie,…

