EURO 2020 | Italia – Elveția 3-0. Squadra azzurra este prima echipă calificată în optimile Campionatului European de fotbal Reprezentativa Italiei a invins, miercuri seara, pe Stadionul Olimpic din Roma, cu scorul de 3-0, selectionata Elvetiei. Meciul s-a disputat in cadrul Grupei A a Campionatului European de fotbal. In urma acestui succes, Italia s-a calificat in optimile turneului final. Squadra azzurra a devenit prima echipa calificata in optimile de finala la turneul final. Manuel Locatelli a marcat doua goluri dupa combinații cu Berardi. Cei doi sunt coechipieri la Sassuolo. Elvețienii și-au creat prima ocazie de gol notabila abia in finalul partidei. Ciro Immobile a inschis tabela, cu un minut inainte de final.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

