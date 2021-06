Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2020. Franța - Elveția este meciul din „optimi” care se va disputa la București, pe Arena Naționala. Duelul se va disputa luni, 28 iunie, la ora 22:00, și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Final incredibil in grupa F: pe rand, Franța, Portugalia, Germania și…

- EURO 2020 continua joi, 17 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Ucraina și Macedonia de Nord. Confruntarea va avea loc pe Național Arena din București, in cadrul Grupei C. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei A. De la ora 19:00,…

- EURO 2020 continua miercuri, 16 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Finlanda și Rusia. Confruntarea va avea loc la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei B. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei A. De la ora 19:00, Turcia va evolua…

- Ploile torențiale anunțate de meteorologi pentru duminica ar putea strica planurile pentru primul meci de la Euro 2020 gazduit de București. Organizatorii au anunțat ca nu va fi tras acoperișul Arenei Naționale pentru partida Austria – Macedonia de Nord, programata in aceasta seara, de la ora 19.00,…

- CNSU a actualizat lista țarilor in funcție de rata de incidența, conform Hotararii nr. 37 din 04.06.2021. The post A fost actualizata lista țarilor in funcție de rata de incidența: Turcia, Croația, Ungaria, Bulgaria, Albania, Serbia, Spania, Muntenegru, Portugalia, Germania, Italia, SUA – in zona verde…

- Emmanuel Macron s-a exprimat, miercuri, despre lotul Frantei pentru Euro-2020, subliniind ca el si selectionerul Didier Deschamps au cele mai dificile functii din republica, deoarece sunt 68 de milioane de francezi care cred ca ar lua decizii mai bune ca ei."Mereu am spus ca sunt doua functii…

- Sport Top evenimente sportive ramase de disputat in 2021 aprilie 23, 2021 12:00 2021 este un an plin pentru fanii sportului, care vor putea urmari cele mai tari competiții. Incepand cu luna mai sunt programate astfel turnee de tenis de top, Jocurile Olimpice, EURO 2020 și multe altele. Iata…

- Ramas in memoria microbiștilor ca „Eroul de pe Wembley” dupa memorabilul meci Anglia - Romania 0-0, din 1981, cand a salvat remiza dupa mai multe parade, Vasile Iordache (70 de ani) este incantat de evoluția lui Florin Nița (33) in meciul cu Germania, pierdut de „tricolori”, scor 0-1. Vasile Iordache…