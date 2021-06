Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Elveția se infrunta luni, de la ora 22:00, in optimile de finala de la Euro 2020. Partida de pe Arena Naționala poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Invingatoarea optimii Franța - Elveția va juca in sferturile de finala cu Spania sau Croația. ...

- S-a terminat faza grupelor la Campionatul European de fotbal și tot felul de statistici ies la iveala înainte de faza eliminatorie a competiției. Optimile de finala încep sâmbata seara.UEFA a întocmit topul celor mai rapizi fotbaliști de la Euro 2020, cifre rezultate din…

- Ladislau Boloni, 68 de ani, explica de ce a ales sa urmareasca meciurile de la Budapesta și nu pe cele de la București in timpul Euro 2020. Fostul selecționer al Romaniei Ladislau Boloni a urmarit de la Budapesta figura frumoasa pe care reprezentativa Ungariei a facut-o in „grupa morții” cu Franța,…

- Germania a obtinut o calificare chinuita in optimile de finala ale Euro-2020, dupa ce a remizat, la Munchen, acasa, scor 2-2, cu Ungaria, in ultima etapa a Grupei F. Franta vine la Bucuresti pentru optimi (meci cu Elvetia), dupa ce a remizat, la Budapesta, tot 2-2, cu Portugalia, campioana en-titre,…

- Portugalia și Franța au oferit un meci spectaculos in ultima partida din grupele EURO 2020, remizand 2-2, la Budapesta. Franța caștiga grupa și o va infrunta in „optimi” pe Elveția, la București.Germania se califica de pe 2, joaca in faza urmatoare contra Angliei.Portugalia merge in „optimi” de pe poziția…

- La 36 de ani, Cristiano Ronaldo este de neoprit și face senzație la Campionatul European, calificand Portugalia in optimi, acolo unde va da peste Belgia. Franța caștiga grupa și o va infrunta in „optimi” pe Elveția, la București.Germania se califica de pe 2, joaca in faza urmatoare contra Angliei.Portugalia merge…

- EURO 2020. Franța - Elveția este meciul din „optimi” care se va disputa la București, pe Arena Naționala. Duelul se va disputa luni, 28 iunie, la ora 22:00, și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Final incredibil in grupa F: pe rand, Franța, Portugalia, Germania și…

- EURO 2020 continua miercuri, 16 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Finlanda și Rusia. Confruntarea va avea loc la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei B. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei A. De la ora 19:00, Turcia va evolua…