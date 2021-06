EURO 2020 | Croația – Scoția 3-1. Partidă perfectă făcută de Modric & CO Croatia a invins Scoția, scor 3-1, marți seara, intr-un meci din ultima etapa a Grupei D a Campionatului European de fotbal. In urma acestui rezultat, naționala Croației s-a calificat in optimile de finala ale turneului final. Scotia a parasit competitia. Croația a deschis scorul in minutul 17. Vlasic a profitat de o greșeala a defensivei scoțiene. Nikola Vlasic enjoyed that one ????⚽️ A goal on his return to Croatia's starting XI #EURO2020 pic.twitter.com/X0vSCxMlme — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021 In minutul 21, Luka Modric l-a pus la incercare pe Marshall, dar portarul Scoției a respins.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

