Bucureștiul va gazdui patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal , trei din fazele grupelor și un din optimi. Practic, Arena Naționala va fi gazda a trei dintre echipele care fac parte din grupa C: Macedinia de Nord, Ucraina și Austria. Cealalta, Olanda, va juca la Amsterdam. Euro 2020, la Bucuresti. Grupa C Olanda (joaca la Amsterdam) Ucraina Austria Macedonia de Nord Euro 2020, la Bucuresti. Programul meciurilor gazduite de Arena Nationala 13 iunie, Austria – Macedonia de Nord (19:00, Bucuresti, Grupa C) 17 iunie, Ucraina – Macedonia de Nord (16:00, Bucuresti, Grupa C) 21 iunie,…