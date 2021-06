EURO 2020 | Belgia – Rusia 3-0. Debut de coșmar pentru ruși, chiar la ei acasă VIDEO Naționala Belgiei a invins reprezentativa Rusiei, scor 3-0, sambata seara, la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei B a Campionatului European de fotbal. Belgia a deschis rapid scorul, prin Lukaku. In minutul 10, atacantul legitimate la Inter a marcat dupa o gafa a lui Semenov. Dupa reușita, Lukaku i-a transmis un mesaj colegului sau de la echipa de club, Christian Eriksen, care s-a prabusit pe teren la meciul Danemarca – Finlanda . “Chris, Chris… Te iubesc”, a spus Lukaku. Meunier a majorat diferența in minutul 34. Belgia a mai inscris o data cu doua minute inainte de final, prin Lukaku. Au evoluat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

