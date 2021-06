Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Austriei a reusit prima sa victorie la un turneu final de Campionat European, 3-1 (1-1) cu Macedonia de Nord, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la cel dintai meci organizat de Romania la EURO 2020. Austria s-a impus prin golurile inscrise de Stefan Lainer (18),…

- Bucuresti, 13 iun /Agerpres/ - Nationalele de fotbal ale Austriei si Macedoniei de Nord sunt la egalitate, 1-1, la pauza meciului are are loc duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, primul organizat de Romania la EURO 2020. Austria a deschis scorul prin Stefan Lainer (18), iar Macedonia…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Goran Pandev, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca el si colegii sai trebuie sa-si "lase inima pe teren" pentru a castiga partida cu Austria, programata, duminica, in Grupa…

- Suporterii vor avea acces, duminica, incepand cu ora 16,00, pe stadionul Arena Nationala din Capitala, la partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei si Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului final EURO 2020, pe baza biletelor puse la dispozitie de organizator si a bratarilor…

- Arena Naționala din București va gazdui patru meciuri de la EURO 2020. Doua sunt din Grupa C și o optime de finala. In țara noastra vor veni cu siguranța Austria, Macedonia de Nord și Ucraina. Programul meciurilor de pe Arena Naționala este urmatorul: 13 iunie, de la ora 19:00: Austria – Macedonia de…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei a invins, cu scorul de 3-2 (1-0), nationala Macedoniei de Nord, intr-o partida disputata pe Arena Nationala din Bucuresti, la debutul sau in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Desi au condus cu 2-0 - goluri Florin Tanase (min. 28) si Valentin…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, va conduce echipa de pe banca tehnica in meciul cu Macedonia de Nord, care are loc joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la debutul in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Radoi, care fusese testat…