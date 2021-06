Euro 2020 / Anglia și Croația s-au impus și au acces în optimi Marți seara s-au consumat meciurile din etapa a treia a Grupei D. In urma rezultatelor inregistrate, Anglia și Croația iși continua drumul la Euro 2020 , urmand sa evolueze in optimi. Anglia, fara gol primit in faza grupelor Pe stadionul londonez „Wembley“, Cehia s-a vazut depașita de reprezentativa Angliei cu scorul de 1-0. Golul care a propulsat-o pe Anglia pe prima poziție a clasamentului a fost semnat de Raheem Sterling (’12). Cehia: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Boril – Holes (’84, Vydra), Soucek – Masopust (’64, Hlozek), Darida (’64, Kral), Jankto (’46, Sevcik) – Schik (’75, Pekhart).… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deja sigure de prezența în optimil​e Campionatului European de fotbal, Cehia și Anglia se vor confrunta marți pentru prima poziție în Grupa D. În cealalta confruntare a serii, Croația și Scoția pot obține calificarea în cazul unei victorii (ambele au câte un punct și vor…

- Selectionerul echipei de fotbal a Croatiei a operat nu mai putin de patru schimbari in formula de start fata de partida cu Cehia (1-1) pentru jocul cu Scotia de marti seara, programat pe Hampden Park din Glasgow, in Grupa D a turneului final EURO 2020. Juranovic va juca in flancul drept al…

- Anglia si Scotia au remizat Wembley, vineri seara, scor 0-0, intr-unul dintre cele mai asteptate dueluri din faza grupelor EURO 2020. Meciul s-a disputat in Grupa D a Campionatului European, in fața a 22.500 de fani. Englezii au avut prima ocazie important de gol in minutul 12. John Stones a trimis…

- Reprezentativele Angliei și Scoției au remizat, scor 0-0, vineri seara, pe „Wembley“, intr-o partida contand pentru etapa a doua din Grupa D a Campionatului European 2020 . Anglia: Pickford – James, Stones, Mings, Shaw – Rice, Philips – Foden (’63, Grealish), Mount, Sterling – Kane (’74, Rashford).…

- Croatia și Cehia au remizat, vineri, scor 1-1, intr-un meci disputat la Glasgow, in Grupa D a Campionatului European. Cehia a incepute bine partida impotriva croaților, iar Soucek (4) și Schick (18) au avut primele ocazii ale partidei. Croații au replicat in minutul 23, prin Perisic, dar portarul Vaclik…

- Reprezentativa Croatiei a remizat, vineri, scor 1-1, cu selectionata Cehiei, intr-un meci disputat la Glasgow, in grupa D a Campionatului European. Au marcat: Perisic ’47 / Schick ‘37 (penalti) Penaltiul a fost acordat pentru un fault al lui Lovren la Schick, dupa consultarea VAR.…

- Reprezentativa Cehiei a invins, luni, pe Hampden Park, cu scorul de 2-0, naționala Scotiei, in Grupa D de la Campionatul European. Partida a debutat cu ocazii de ambele echipe. In minutul 5, Scoția nu a putut profita de o faza confuza in careul advers. Cehia a replicat in minutul 16, cand Schick l-a…

- Naționala de fotbal a Angliei și-a adjudecat victoria duminica, pe stadionul „Wembley“ din Londra, in meciul de debut in Grupa D a Campionatului European 2020. Britanicii s-au impus la limita, scor 1-0, in fața Croației. Unicul gol al meciului a fost marcat de Raheem Sterling (’57). Anglia: Pickford…