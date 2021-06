Euro 2020: Acestea vor fi cele mai interesante meciuri din optimi

Stiri pe aceeasi tema

- Un activist a coborât din tribune si a intrat pe teren fluturând un drapel în culorile curcubeului, în timpul intonarii imnului Ungariei, pe Allianz Arena din Munchen, înainte de a fi oprit de fortele de ordine, informeaza lequipe.fr.Tânarul a venit prin spatele…

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…

- UPDATE: Ungaria și Franța au remizat, scor 1-1, in cadrul etapei a doua din Grupa F a Campionatului European 2020. Maghiarii au produs surpriza acestui turneu final și au deschis scorul in fața campioanei mondiale in prelungirile primei reprize, prin Fiola, care a trecut de Varane și l-a invins pe Lloris,…

- UPDATE: Ungaria și Franța au remizat, scor 1-1, in cadrul etapei a doua din Grupa F a Campionatului European 2020. Maghiarii au produs surpriza acestui turneu final și au deschis scorul in fața campioanei mondiale in prelungirile primei reprize, prin Fiola, care a trecut de Varane și l-a invins pe Lloris,…

- Astazi, in grupele Campionatului European de Fotbal au fost programate doua partide. In ziua a patra a Campionatului European de fotbal s au inregistrat rezultatele: In grupa D, la Glasgow Scotia Cehia 0 2 Schick 42, 52 In grupa E, la St. Petersburg Polonia Slovacia 1 2 Linetty Szczesny 18 autogol,…

- Portugalia a invins, vineri, la Lisabona, cu scorul de 4-0 (2-0), formatia Israelului, in ultimul meci amical inainte de startul turneului final al Campionatului European, potrivit news.ro. Au marcat: Bruno Fernandes '42 si 90+1, Cristiano Ronaldo '44 si Jao Cancelo '86. Citește și: Contra-informațiile…

- Nationala de volei feminin a Romaniei va debuta vineri, la BT Arena, in grupa A din Golden League, cu reprezentativa Frantei. Din grupa mai fac parte Spania si Azerbaidjan. Tricolorele vor disputa vineri primul meci oficial dupa aproape doi ani, iar in grupa A din Golden League se confrunta…

- Selectionata de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa B la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras, conform tragerii la sorti efectuate astazi, la Zurich. Romania, care a facut parte din a patra urna valorica, a fost ultima echipa extrasa din urne de…