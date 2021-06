Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60.000 de spectatori vor avea voie in tribunele stadionului Wembley pentru meciurile din semifinale si finala, la EURO 2020, pe 6, 7, respectiv 11 iulie, in locul celor 40.000 planificati initial, a anuntat marti guvernul britanic, potrivit AFP. ''Peste 60.000 de fani vor…

- Wembley va fi deschis pentru 60.000 de fani la semifinalele și finala Euro 2020! Pana acum, legendarul stadion din Marea Britanie a fost deschis doar la 25% din capacitatea totala de 90.000 de locuri pentru duelurile de la turneul final. Dupa o serie de negocieri cu guvernul din UK, UEFA a reușit sa…

- UEFA a anunțat unde se vor disputa semifinalele și finala Euro 2020. Forul european susține ca nu mai are in plan mutarea meciurilor de pe Wembley. La sfarșitul saptamanii trecute, UEFA amenința guvernul Marii Britanii ca va muta finala EURO-2020 la Budapesta daca oficialii englezi mențin masura carantinei…

- UEFA nu intentioneaza sa retraga stadionului Wembley calitatea de gazda a semifinalelor si finalei EURO 2020 la fotbal, dupa ce premierul italian Mario Draghi a solicitat ca finala sa fie mutata din Marea Britanie ca urmarea cresterii numarului de infectari cu Covid-19, informeaza Reuters, potrivit…

- UEFA nu intentioneaza sa retraga stadionului Wembley calitatea de gazda a semifinalelor si finalei EURO 2020 la fotbal, dupa ce premierul italian Mario Draghi a solicitat ca finala sa fie mutata din Marea Britanie ca urmarea cresterii numarului de infectari cu Covid-19, informeaza Reuters. Regatul Unit…

- Finala Euro 2020 ramane pe Wembley și se va disputa cu 60.000 de spectatori in tribune, relateaza The Telegraph . Potrivit sursei citate, Guvernul britanic va anunța marți, 22 iunie, ca este acord cu solicitarea forului continental de a renunțe la carantina de zece zile pentru 2.500 de oficiali și invitați…

- Semifinalele si finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020 se vor disputa in fata a 40.000 de suporteri, pe stadionul Wembley din Londra, cea mai mare multime care se va reuni in Marea Britanie in ultimele 15 luni, dupa ce autoritatile au marit luni limita permisa la evenimentele publice, informeaza…

- Federatia engleza de fotbal (FA) urmeaza sa anunte UEFA ca doreste sa umple tribunele stadionului Wembley la cel putin 50% din capacitatea acestora, respectiv 45.000 de locuri, la semifinalele si finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020, anunta cotidianul The Sun. Acest numar…