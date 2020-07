Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Sanitara-Veterinara Argeș informeaza ca a fost confirmat un nou caz de pesta porcina africana la mistreți, in fondul de vanatoare 19 Campulung. De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa țara noastra au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia,…

- Reprezentantii Aeroportului din Craiova au cofirmat pentru GdS ca, incepand de vineri, 19 iunie, compania aeriana Wizz Air va relua zborurile din Banie. Este vorba despre singura ruta pe care se pot opera curse deocamdata: Koln – Craiova si retur. Primul zbor este programat vineri la 06.20, ora de plecare…

- Actualizarea situatiei privind evolutia Pestei Porcine Africane. De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa Romania au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Serbia, Slovacia si Ucraina si Grecia. In 05.06.2020…

- Ministrii afacerilor externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Statele Unite ale Americii au semnat o Declaratie comuna cu ocazia aniversarii a 75 ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in care aduc un tribut victimelor si tuturor…

- Eurostat: Romania a depașit Cehia și Portugalia la valoarea PIB-ului, in 2019. Un sfert din avuția UE a fost generata de Germania Produsul Intern Brut al UE a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in…

- Miniștrii afacerilor externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Statele Unite ale Americii semneaza o declaratie comuna cu ocazia aniversarii a 75 ani de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Cele 9 tari din fostul bloc comunist si denunta…

- Celelalte tari care au stat la baza cererii au fost Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Polonia si Portugalia. Euronews a primit informatii conform carora alte patru tari -- Germania, Spania, Romania si Estonia si-au exprimat sprijinul. Initiativa a luat nastere…