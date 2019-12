Euractiv: Compania unui magnat ceh a plătit o campanie pro-China Conform Aktuálne.cz, partener media al Euractiv.cz, o agenție de relații publice (PR) angajata de Home Credit, o companie de credit, a creat o rețea de politicieni, experți, dar și jurnaliști, care ar fi trebuit sa influențeze societatea ceha în favoarea Chinei. Aktuálne.cz a scris ca nu toate persoanele implicate erau și conștiente de faptul ca faceau parte din rețeaua pro-China, citeaza Rador.



Documentele arata ca Home Credit a angajat agenția de PR C&B Reputation Management pentru a disemina informații pozitive despre China. Sarcina ei era totodata și atacarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

