EUObserver: România este cea mai dornică să adere la zona euro Dintre toate cele opt state membre UE care nu fac parte din zona euro, România este în topul favorabilitații monedei unice, 75% dintre români dorind trecerea la euro - în creștere fața de 63% anul trecut, scrie joi publicația EUObserver, citata de Rador.



Potrivit unui Flash Eurobarometer, românii sunt urmați de alte națiuni din estul și centrul Europei, 69% dintre unguri, 61% dintre croați și 54% dintre bulgari favorizând aderarea la moneda unica.



Sondajul a fost realizat în șapte state membre care nu au adoptat înca moneda unica: Bulgaria,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cetațenii celor opt state membre UE care nu fac parte din zona euro, romanii sunt in topul celor care iși doresc cel mai mult adoptarea monedei unice. 75% doresc trecerea la euro – in creștere fața de 63% anul trecut. Potrivit Eurobarometrului Flash, in clasament urmeaza maghiarii (69%), croații…

- Romania este tara unde se inregistreaza cel mai mare procentaj de respondenti (75%) cu o opinie pozitiva fata de introducerea monedei euro, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri, care arata ca trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre…

- Conform rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat astazi, 9 iulie, trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre care nu au adoptat inca moneda unica. Sondajul a fost realizat in cele șapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, și anume in…

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport, in care este prevazut ca va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, conform agendei ultimei reuniuni a deputaților europeni inainte de vacanța de vara. PE arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere…

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport prin care va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, transmite Rador, care citeaza publicația bulgara Monitor. Parlamentul European arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere similara. Marti seara,…

- Cu 96 de persoane decedate la un milion de locuitori in 2019, Romania se menține pe primul loc in Uniunea Europeana privind rata de mortalitate in accidente rutiere, potrivit datelor Eurostat citate de Mediafax . Un numar de 1.864 de persoane au decat in accidente rutiere in Romania in 2019, in scadere…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate Eurostat.In 2019, numarul total al persoanelor…

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…