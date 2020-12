Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul ungar Jozsef Szajer a demisionat din partidul la putere in Ungaria al premierului Viktor Orban dupa ce a participat la o petrecere ilegala din Bruxelles descrisa de presa drept "o orgie" intr-o perioada de lockdown, informeaza miercuri cotidianul ungar Magyar Nemzet, preluat de Reuters.…

- Eurodeputatul ungar Jozsef Szajer, membru al partidului lui Viktor Orban, Fidesz, a admis marți ca demisia sa din Parlamentul European este determinata de participarea sa la “o serata” clandestina la Bruxelles, incalcand restricțiile anti-Covid-19 in vigoare. Poliția are o alta versiune: in afara nerespectarii…

- Europarlamentarul ungar Jozsef Szajer, membru al partidului Fidesz al premierului Viktor Orban si al PPE (centru-dreapta), si-a anuntat duminica demisia si retragerea din viata politica din motive personale, in plina criza intre Bruxelles si Budapesta, relateaza AFP. Aceasta plecare din…

- În timp ce risca sa împiedice efortul istoric depus de cei douazeci și șapte de a-și oferi mijloacele necesare pentru a ieși împreuna din criza provocata de Covid, guvernele de la Varșovia și Budapesta sunt blocate într-o postura inadmisibila.Cât de departe vor…

- Polonezul Donald Tusk, președintele Partidului Popilar European, cea mai mare familie politica din UE, a cerut luni excluderea partidului premierului ungar Viktor Orban din PPE, pentru a sancționa veto-ul exprimat de acesta, alaturi de Polonia, la planul european de relansare, scrie AFP."Oricine…

- Premierul ungar Viktor Orban, reticent pana in prezent in privinta unei inaspriri a restrictiilor in al doilea val al pandemiei de COVID-19, a anuntat luni o intrare partiala in izolare a Ungariei - incepand de miercuri, relateaza AFP.