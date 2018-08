Euobserver: Ct mai poate continua Bulgaria să se orienteze deopotrivă spre Est și Vest? Primul mandat al Bulgariei la președinția UE, ianuarie-iunie 2018, nu a fost nici dezastrul prevestit de observatori, dar nici lovitura de imagine la care spera Sofia. Cu greu s-ar putea da vina pe Sofia pentru cele mai mari framantari care agita in prezent Europa. Totuși, cu toate ca președinția bulgara a evitat catastrofa, ar fi dificil sa afirmi ca ea a reprezentat vreun mare pas inainte pentru UE, potrivit Rador, care citeaza Observer . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

