EUobserver: Corupţia din Balcani: elefantul din cameră De-alungul anilor, nivelul coruptiei, atât cel real, cât si cel estimat, din Albania, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord si Serbia, a fost ridicat. Coruptia este înca vazuta drept una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta aceste tari, potrivit Rador care citeaza EUobserver.

În consecinta, cu ocazia forumului ministerial pentru probleme legate de justitie si de afacerile interne din UE, la care vor participa tarile din regiune si care va avea loc în aceasta saptamâna (18-19 noiembrie), este momentul potrivit sa stam si sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

