EUobserver: Asasinarea lui Soleimani întărește regimul iranian Vineri, 3 ianuarie, la 4 noaptea, ora Europei Centrale, Donald Trump a postat pe Twitter drapelul american. Fara nici o explicație. La scurt timp dupa aceea avea sa devina clar de ce. Casa Alba a anunțat moartea lui Qassem Soleimani și a altor lideri iranieni de miliții într-un atac cu drona pe aeroportul capitalei irakiene, Bagdad. Postarea lui Trump simbolizeaza o victorie americana asupra Iranului. Însa ea ar putea fi o greșeala, potrivit EUobserver, citat de Rador.



Soleimani nu era vreun general iranian oarecare. Pe parcursul ultimului deceniu statura lui a capatat proporții… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

