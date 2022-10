Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat ca SUA vor continua sa furnizeze arme Ucrainei si ca presedintele rus Vladimir Putin a inceput razboiul si il poate incheia daca opteaza pentru acest lucru, informeaza duminica Reuters. „Nu avem nimic de adaugat la relatarile despre explozia de pe pod (din Crimeea, peste stramtoarea…

- Noua țari NATO din Europa Centrala și de Est sprijina o cale de aderare a Ucrainei la alianța și au cerut tuturor celor 30 de state membre sa sporeasca ajutorul militar pentru Kiev, potrivit Sky News, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Liderul comunistilor rusi, Ghennadi Ziuganov, a recunoscut marti ca ‘operatiunea militara speciala’ rusa in Ucraina s-a transformat intr-un razboi, astfel incat – in opinia sa- se impune mobilizarea tuturor resurselor tarii, relateaza EFE. ‘Operatiunea politico-militara impotriva nazistilor, ultranationalistilor…

- In cursul serii de marți, liderul ucrainean a ținut un discurs catre cetațenii Ucrainei, dar și pentru toate autoritațile și persoanele care il susțin in acest razboi, oferind suport pentru a impune noi sancțiuni Rusiei, ca urmare a invaziei armatei lui Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a salutat…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a propus omologului sau rus ca Turcia sa joace rolul de ”facilitator” in legatura cu problemele de la centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . Propunerea a venit in timpul unei discuții telefonice de…

- Un tanar, in varsta de 34 de ani, risca inchisoarea de la 5 la 10 ani, invinuit pentru mercenariat in favoarea autoritaților nerecunoscute din regiunea Donețk a Ucrainei. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului.

- Rusia a inceput sa creeze o forta militara de atac care vizeaza orasul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, si ar putea pregati noi operatiuni ofensive in sudul Ucrainei, indormeaza comandamentul...

- „Republica Moldova se teme de o posibila invazie militara a Rusiei, insa autoritațile fac tot posibilul pentru a se asigura ca luptele nu escaladeaza și pentru a menține pacea”. Declarația a fost facuta de prim-ministra, Natalia Gavrilița, intr-un interviu pentru CNN. Intrebata daca este ingrijorata…