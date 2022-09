Stiri pe aceeasi tema

- Transylvania Open devine un magnet pentru tot mai multe jucatoare din elita tenisului. Dupa ce Emma Raducanu, Barbora Krejcikova și Irina Begu și-au anunțat participarea la competiția de la Cluj – Napoca, organizatorii au anunțat ca au fost contactați și de Eugenie Bouchard. Finalista din anul 2014…

- Elena-Gabriela Ruse s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, in timp ce Jaqueline Cristian a pierdut la New York, la revenirea sa in circuitul profesionist dupa o pauza de sase luni. Irina Begu s-a calificat și ea in runda a doua, dupa ce a invins-o pe belgianca…

- Simona Halep este singura jucatoare din Romania care va fi cap de serie la US Open 2022, un turneu care ofera premii totale de peste 60 de milioane de dolari. Celelalte romance de pe tabloul principal sunt Irina Begu, Sorana Cirstea si Jaqueline Cristian, dar mai avea alte patru reprezentate și in calificarile…

- Ana Bogdan a urcat 12 locuri in clasamentul WTA, dupa ce a castigat turneul BCR Iasi Open. Bogdan ocupa locul 63, cu 910 puncte. Simona Halep ramane cel mai bine clasata jucatoare din Romania. Fostul lider WTA este pe locul 15, cu 2415 puncte. Irina-Camelia Begu a urcat un loc, ocupand poziția 33, cu…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a urcat doua pozitii si se afla pe locul 16 in clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume, dat publicitatii luni de WTA, la o zi dupa incheierea turneului de Mare Slem de la Wimbledon, unde reprezentanta tarii noastre s a oprit in semifinale.Romania…