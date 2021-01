Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Titi Prosop a revenit pe micul ecran, pentru un interviu oferit in exclusivitate la Antena Stars. Cu ochii in lacrimi, antrenorul și-a adus aminte de vremurile cand a pașit pentru prima data in sala de box, dar a dat și detalii despre inceputurile carierei lui Leonard Doroftei.

- Gheorghe Turda e mereu cu zambetul pe buze și cu orice apariție de-a sa aduce mereu buna dispoziție, insa marele artist de muzica populara a trecut printr-o adevarata drama in urma cu 11 ani și nu poate sa o depașeasca nici acum! Soția i-a murit, iar actorul a fost nevoit sa mearga in viața de unul…

- Pepe trage linie la final de 2020 și face confesiuni cu ochii in lacrimi, dupa desparțirea de Raluca Pastrama! Ce a declarat artistul? Lecția pe care a primit-o din partea fiicelor sale! Interviu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Laura Micovschi este in culmea fericirii, mai ales acum, in ultimele șase luni, de cand este gravida. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a facut marturisiri in lacrimi despre copilul pe care il va aduce pe lume, dar și despre motivele pentru care nu a dorit sa se expuna inca de la incpeutul perioadei…

- E mereu cu zambetul pe buze, insa in realitate traiește o mare drama. Cantareața Carmen Șerban și-a pierdut tatal in urma cu un an de zile, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Vedeta a povestit la Antena Stars despre momentele grele prin care trece!

- Oana Zavoranu a aparut la TV așa cum de puține ori ne este dat sa vedem. Vedeta, deși afișeaza o imagine extrem de dura, iata ca are și un punct sensibil. Pentru ca inca le simte dorul taților ei, atunc cand a fost intrebata la Antena Stars de ”eroii” din viața ei, ”Querida” a vorbit cu lacrimi in ochi.

- Maradona s-a stins din viața saptamana trecuta, lasand Argentina in doliu timp de trei zile, mulți oameni ai fotablului aducand tribut caștigatorului Cupei Mondiale. Duminica, doua dintre fostele echipe ale lui Maradona s-au confruntat in Copa Diego Armando Maradona. Cum a reacționat fiica lui Maradona…

- Actrita Monica Davidescu isi aminteste cu drag de cea care a fost Draga Olteanu Matei si spune ca toti cei care au cunoscut-o ii vor duce dorul. "Drum lin printre stele, Draga Olteanu Matei! Noi, cei care te-am cunoscut si care am avut sansa de a-ti fi alaturi in scena, iti vom duce dorul. Dumnezeu…