Eugenia Nicolae in colaborare cu Elena Gheorghe lanseaza o noua piesa, Inima nebuna. Eugenia a ajuns cunoscuta datorita stilului proaspat prin care imbina folclorul cu muzica pop, iar noua piesa este plina de energia buna cu care artista ne-a obișnuit deja. Melodia aduce laolalta influențe din folclorul romanesc și cel machidonesc, imbinandu-se armonios intr-un sound pop. „Colaborarea cu artista Elena Gheorghe a fost cu adevarat speciala. In urma cu un an Elena și-a dorit sa ii scriu o piesa și in perioada aceea am avut ocazia sa stam mai mult de vorba și sa o cunosc mai bine. In spatele artistei…