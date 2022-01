Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de participarea la Eurovision, Miryam a lansat videoclipul piesei “Fistic”. Dupa mai multe colaborari și piese de succes, iata ca Miryam revine in atenția fanilor și pana va participa la Eurovision lanseaza videoclipul piesei “Fistic”, o melodie cu parfum retro, clip in care solista are imaginea…

- Adrian Minune face o surpriza muzicala fanilor sai la final de 2021. Solistul lanseaza impreuna cu Balkanika Records și Any1&ParkPlaceProduction videoclipul piesei “Adio”, ultima melodie pe anul acesta și prima dintr-un șir lung de colaborari despre care veți auzi in 2022, cu siguranța. Ultima surpriza…

- A intrat pe radio a doua zi de la lansare, a devenit trending sound pe TikTok și a facut turul televiziunilor. Aceasta este, pe scurt, povestea piesei „ Ard Tot“ , lansata in septembrie de catre Amedeo și Oana Marinescu. O piesa ca o lecție de viața, care spune ca trebuie sa nu mai ai nimic, pentru…

- Dupa lansarea piesei “Cerul Roșu” in Romania și lansarea piesei și in engleza (“Red Lights”) alaturi de DJ-ul polonez C-BooL, Alina Eremia se intoarce cu o noua piesa “Pune-ma la loc”. Melodia este o balada imbibata in iubire și suferința, intonate de armoniile vocii Alinei. Videoclipul reprezinta subtitrarea…

- Jimmy Fallon a facut echipa cu invitata sa frecventa, Ariana Grande, si senzatia momentului, Megan Thee Stallion pentru piesa de sarbatori “It Was A … (Masked Christmas)”, insotita si de videoclipul oficial.Track-ul a fost scris de Jimmy Fallon impreuna cu Rami Yacoub, Ido Zmishlany si Myles William,…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…

- Puya și-a surprins fanii! Cunoscutul cantareț a filmat pentru videoclip-ul piesei ‘Lie’, pe care a realizat-o in colaborare cu Eugenia Nicolae, iar alaturi de aceasta au stat fiicele sale mai mari, Melissa și Iuliana. Cantarețul a marturisit cum au privit fetele sale acest proiect. Puya, alaturi de…

- Sensibilitatea Irinei Rimes este arhicunoscuta publicului larg, dar asta nu o oprește sa ne-o arate din nou și din nou. De data aceasta l-a vrajit și pe Grasu XXL sa puna armura deoparte și sa scrie versurile profunde ale piesei “Prentru totdeauna”. Piesa lansata pe 7 Octombrie, primește astazi un videoclip…