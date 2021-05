Eugenia Nicolae, concurenta de la Romanii au talent, lanseaza piesa Inima n-o mai rabda!

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ediție a preselecțiilor „Romanii au talent”, de vineri seara, 7 mai, a oferit publicului momente neașteptate in randul juraților. De data asta, discuțiile aprinse au fost intre Andra și Smiley. Totul a pronit de la performanța unei concurente de pe scena. Deși aceasta nu a avut cea mai buna interpretare,…

- Florin Calinescu a facut declarații neașteptate in cea mai noua ediție de la „Romanii au talent”. Juratul a surprins cu remarcile la adresa Irinei Rimes, colega lui de trust, jurat la „Vocea Romaniei”.Florin Calinescu a fost cucerit de una dintre prezențele feminine care au urcat pe scena de la „Romanii…

- Actorul Florin Calinescu i-a lasat masca pe colegii sai de la pupitrul juriului de la Romanii au Talent, dupa ce o concurenta a performat un dans contemporan in fața ochilor sai. Ce a putut spune marele actor despre numarul blondinei i-a perturbat pe toți cei prezenți in platou. Cum i-a bagat in ceața…

- Smiley a ramas placut surprins la Romanii au Talent, cand pe scena a venit o familie frumoasa, care a interpretat o piesa emoționanta. Familia Bratosin a obținut exact ce iși dorea, sa emoționeze juriul. Cu toate astea, Smiley a fost emoționat și dintr-un alt motiv, asemanarea femeii cu mama lui. Smiley,…

- Momentul care i-a ridicat in picioare de jurații de la Romanii au Talent. O adolescenta de numai 14 ani i-a cucerit pe Andra și Smiley și i-a emoționat pe toți cu vocea ei superba. Cine este fata care viseaza sa cante pe cele mai mari scene ale lumii. Concurenta care a ridicat juriul Romanii au […]…

- Spectacolul a continuat si luni seara la "Romanii au talent", sezonul 11. De aceasta data, juratii s-au topit de drag cand pe scena a urcat o mogaldeata de doar 4 ani, cea mai tanara concurenta de pana acum. Anastasia Ursu a recitat poezii si i-a furat inima lui Florin Calinescu.

- „Eu nu am talent, am pasiune. Știu sa recit peste 400 de poezii”, a inceput unul dintre cele mai induioșatoare numere de la ”Romanii au talent”, ediția 8, din seara de 1 martie. Anastasia Ursu i-a topit pe jurați. Iata in ce a constant spectacolul oferit de ea. Smiley, vrajit de cea mai tanara concurenta…

- O bunicuța de 87 de ani a impresionat juriul de la Romanii au talent in ediția de vineri, 12 februarie. Operata de doua ori de cancer, femeia și-a dorit din tot sufletul sa vina in emisiune, dar nu se aștepta la asta. Cum a facut-o Andra sa planga pe batranica și ce mesaj i-a transmis […] The post Andra…