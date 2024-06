Eugen Uricaru: Armata și forțele sale Toate semnele ne arata ca ne aflam in pragul unui conflict militar generalizat. Batalia surda din Ucraina in care trupele rusești au dat navala peste gospodaria frațiorului de limba și de istorie, motivand ca vrea sa indrepte niște erori administrative sovietice (Crimeea a fost mutata de la R.S.F.S.R. la R.S.S. Ucraineana printr-o masura administrativa interna U:R.S.S.-ului de Nichita Hrușciov, de indata ce s-a vazut inscaunat in jilțul lui Stalin, dupa ce-l impușcase pe Beria , rivalul și fostul sau stapan, iar odata cu Crimeea au mers la Ucraina și cateva regiuni cu vorbitori de limba rusa,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca armata ucraineana a atacat un mare aerodrom rusesc in Crimeea ocupata si a multumit comandantului sau militar recent numit, generalul Oleksandr Sirski, pentru organizarea atacului, scrie news.ro.

- Trupele ruse au efectuat trei atacuri fara succes pe malul stang al Niprului, in regiunea sud-ucraineana Herson - transmite, miercuri, serviciul de presa al Forțelor de Aparare "Sud" din Ucraina, noteaza Ukainform. Potrivit militarilor ucraineni, invadatorii rusi nu renunta la intențiile de a scoate…

- Plenul reunit al Parlamentului a luat act, in sedinta de marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care Legislativul este informat ca Forta de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare, daca va fi cazul, in anul…

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in februarie 2024, trei sferturi dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos pentru Romania. Razboiul din Ucraina, periculos pentru Romania 76% dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos…

- Apararea antiaeriana ucraineana a impiedicat un atac masiv cu drone al Rusiei in cursul noptii in centrul si sudul tarii, a transmis duminica armata Kievului, noteaza dpa. Dronele au fost lansate de pe coasta rusa a Marii Azov si din peninsula Crimeea. Potrivit armatei, 35 din cele 39 de drone lasate…