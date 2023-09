Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la Dinamo, Ovidiu Burca (43 de ani), a prefațat partida contra campioanei Romaniei, Farul Constanța, din runda cu numarul 10 a Superligii. Dinamo - Farul se joaca vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- UEFA a sanctionat Federatia Romana de Fotbal prin disputarea de catre prima reprezentativa a unui meci pe teren propriu cu portile inchise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri prin afisarea unui banner cu tenta politica la partida Romania – Kosovo, din preliminariile EURO 2024, informeaza…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Alex Velea, cunoscutul artist de la noi. Cantarețul a fost surpins de aceasta data de camerele de filmat intr-o ipostaza cu totul diferita. Și, va spunem doar ca Antonia se…

- Antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, Ovidiu Burca, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca FC U Craiova, adversara din etapa a 9-a a Superligii de fotbal, este una dintre primele 6 formatii din Romania in privinta calitatii lotului de jucatori."Intalnim o echipa care din punctul nostru de…

- Meciul de fotbal Romania - Kosovo a fost intrerupt marți seara in minutul 18 al partidei, dupa ce la una din peluze a fost afișat un banner cu mesajul „Kosovo e Serbia”, iar din tribune au fost aruncate torțe in teren.

- Alina Crișan reușește sa se mențina in forma și sa aiba un trup de invidiat, insa fosta membra de la A.S.I.A are grija la ceea ce mananca. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o la cumparaturi. Iata dovada ca are mare grija la silueta…

- Adrian Popa nu pleaca in oraș cu orice mașina! Pentru o simpla ieșire pe strazile din București, jucatorul de fotbal și-a scos din parcare bijuteria pe patru roți. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație.…

- Alina Pușcaș atrage privirile oriunde s-ar afla, iar prezentatoarea de la Te cunosc de undeva știe sa se descurce in orice situație. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Alinei Pușcaș și au surprins-o pe strazile din Capitala.