CFR Cluj s-a impus in deplasarea cu FCU Craiova, scor 2-0. Eugen Trica (45 de ani), antrenorul oltenilor, crede ca rezultatul a fost nemeritat. „Sunt dezamagit de rezultat, am pierdut pe un fond de joc bun. CFR a avut o singura ocazie in prima repriza, ne-am aparat bine. Noi suferim la ultima pasa, pasam cand trebuie sa tragem la poarta, speram la mai mult de la aceasta partida. ...