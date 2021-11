Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, a fost foarte deranjat de atitudinea unor jucatori in timpul partidei cu Dinamo. El i-a luat la ținta pe jucatorii straini, in principal, și a transmis ca este gata sa taie in „carne vie“. „A fost un meci de angajament, de lupta, cu ocazii de ambele parți. Puteau sa caștige și ei, dar puteam sa caștigam și noi. Cam asta am vazut eu. Acum nu vreau sa ma leg de acea faza, cu un posibil penati. O sa vedem daca a fost și daca nu l-a dat cine va raspunde. Cert este faptul ca asta nu este fotbalul pe care il doresc eu la Craiova. Unii jucatori cred ca daca…