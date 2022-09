Presedintele PMP Eugen Tomac afirma ca este momentul sa fie oprita risipa banului public, iar PSD-PNL-UDMR sa inceapa sa guverneze cu responsabilitate fata de cetatenii romani. ”Guvernarea responsabila trebuie sa fie prioritate si nu festivismul acesta ieftin pe care l-am vazut in ultima perioada, prin care se risipesc bani, in stanga si in dreapta”, considera el. Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat, sambata, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca singura solutie pentru a iesi din criza este ca Romania sa acceseze fiecare cent din banii pusi la dispozitie de catre…