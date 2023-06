Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni ca din punctul lui de vedere fostul premier Nicolae Ciuca poate sa mearga presedinte al Senatului, pentru ca este un loc unde cu siguranta poate sa isi continue proiectele la care a lucrat, conform news.ro.„Maine vom avea o sedinta a stucturii…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat ca aderarea Ucrainei la NATO nu se poate pe afla pe agenda la summitul Aliantei Nord-Atlantice din luna iulie de la Vilnius, relateaza Reuters si MTI, citate de Agerpres . „Trebuie sa fim clari in aceasta privinta: aderarea la NATO a unei tari…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a ajuns la Chișinau. Șeful diplomației de la Kiev a fost intampinat la Palatul Prezidențial de Maia Sandu, conform deschide.md.In cadrul intrevederii, șeful statului a menționat ca R.Moldova va ramane alaturi de Ucraina. Fii la curent cu cele…

- „Cerealele din Ucraina sunt sigure. ANSVSA a facut verificarile, iar Ucraina are grau de calitate”, a afirmat Nicolae Ciuca, potrivit unor surse politice.Premierul a spus ca datele pe cereale trebuie sa fie comunicate de ministrul Agriculturii. „Premierul nu poate fi ministrul Agriculturii”, a spus…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a refuzat, intr-un interviu acordat cotidianului spaniol La Razon, sa precizeze numarul militarilor ucraineni morti in razboiul cu Rusia, afirmand in schimb ca acesta este mai mic decat cel al cetatenilor turci care au murit in cutremurele care s-au…

- Mii de fermieri din toata țara au protestat vineri, 7 aprilie, impotriva importurilor de cereale din Ucraina care au afectat piața din Romania și i-au adus in pragul falimentului. La intalnirea cu ministrul Agriculturii, prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut acestuia masuri urgente pentru a sprijini…

- Ministrul sud-african al Relatiilor Internationale si Cooperarii, Naledi Pandor, a aparat joi prietenia tarii sale cu Rusia, in pofida presiunilor internationale legate de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, si a subliniat ca aceasta relatie nu se va schimba "la cererea altora", transmite EFE, potrivit…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, a ajuns la Chișinau și este intampinat de omologul sau de la Chișinau, Dorin Recean, la sediul Guvernului Republicii Moldova.Ulterior, șefii Executivelor de la Chișinau și București vor avea o convorbire tete-a-tete, dupa care va avea loc intrevederea…