- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit marti dimineata, iar in cadrul intalnirii s-a discutat despre o posibila sustinere a motiunii de cenzura impotriva Guvernului de catre UDMR, au declarat surse din PNL pentru News.ro . Conform surselor citate, intalnirea a…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, când va fi votata motiunea de cenzura a PNL împotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti în fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE. De asemenea, Ludovic Orban a transmis un mesaj simpatizantilor PNL sa iasa…

- UDMR decide miercuri dimineața cum va vota la moțiunea de cenzura. ”Aritmetica nu inșeala, e nevoie de peste 80 de voturi”, a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Parlament, el precizand ca Uniunea așteapta in aceasta perioada raspunsuri la cateva intrebari, cine va fi premier, ce miniștri vor fi intr-un…

- PNL, campanie pe Facebook adresata parlamentarilor PSD: Ne mai trebuie 76 de voturi, puteți fi la panoul de onoare sau pe lista rușinii, se arata in postarea liderului liberalilor, Ludovic Orban, cu trei zile inainte de votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Cei…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, citita luni in plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dancila trebuie demisa”, spune Opoziția in document. Votul urmeaza sa aiba loc miercuri, in plenul celor doua Camere ale Parlamentului. Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa fie votata…

- Moțiunea de cenzura intitulata „Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgența naționala!” a fost depusa miercuri la Parlament. „Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in…

- Traian Basescu vrea o constructie a Opozitiei pentru europarlamentare: Alianta trebuie rodata/ El invita fostii pedelisti in PMP: Le-am spus "adio, dar raman cu tine"Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, sambata, la Baia Mare, ca este nevoie de o alianta a partidelor din Opozitie…

- Cum poate fi demisa Viorica Dancila; Care sunt șansele ca Guvernul sa pice, prin moțiune de cenzura, in Parlament. Potrivit Constituției, doar Legislativul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.…