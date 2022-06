Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP) a reacționat dupa declarațiile facute de Dmitri Medvedev – vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, consiliu condus de Vladimir Putin -, in contextul in care Rusia este nemulțumita de apropierea din ce in ce mai mare dintre Romania și Republica Moldova.

