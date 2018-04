Stiri pe aceeasi tema

- PMP anunța ca va susține moțiunea de cenzura impotriva cabinetului Dancila. Președintele executiv al formațiunii, Eugen Tomac a transmis ca ”Dancila trebuie sa plece” și a menționat ca PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat țara in haos, iar acum, o izoleaza pe plan internațional.…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac spune ca premierul Viorica Dancila trebuie sa demisioneze din functie, afirmand ca „aceasta mediocritate politica” nu ar fi trebuit numita in aceasta functie. Tomac a adaugat ca PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, intrucat PSD a aruncat…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a aratat, vineri, presedintele executiv al formatiunii, Eugen Tomac. "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos,…

- Monica Macovei a criticat in termeni foarte duri afirmațiile facute de Liviu Dragnea potrivi carora PSD pregatește un proiect pentru o eventuala lege a defaimarii. Macovei avertizeaza ca un astfel de demers este indreptat nu doar impotriva oficialilor, critici la adresa partidului aflat la guvernare,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care se va considera ca „Guvernul este in cea mai proasta situatie“, iar motiunea are sanse sa fie adoptata.

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- 'Presedintele a parut mai repede ca abandoneaza aceasta lupta si cauta motive pentru a iesi din disputa publica cu privire la aceasta tema', acuza presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Intr-un interviu acordat RFI, politicianul sustine ca presedintele Iohannis a preferat sa stea departe de scandalul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…