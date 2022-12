Stiri pe aceeasi tema

- Deși comunitatea istorica romana din Ucraina este a treia ca pondere pe harta etnico-lingvistica din Ucraina, dupa cei care se declara etnici ucraineni și ruși, avand un numar speculativ de peste 500.000 de persoane, nu este permis invațatul in limba romana. In urma invaziei Rusiei in țara vecina, președintele…

- Mormantul unionistului Iancu Flondor de la Storojineț este loc de pelerinaj, pe 28 Noiembrie, pentru cațiva, puțini, dintre romanii care mai traiesc in Bucovina de Nord. S-a intamplat și ieri intr-o atmosfera generala pesimista, in care romanii din Bucovina de Nord, pe langa drama razboiului, ...

- Omul de afaceri Oleg Tinkov, care se opune in mod deschis razboiului din Ucraina și a renunțat la cetațenia rusa a vorbit in detaliu despre modul in care administrația prezidențiala rusa l-a forțat sa vanda Tinkoff Bank, despre ceea ce cred oficialii ruși despre razboi și despre Putin, precum și despre…

- Asociația Diplomație și Identitate Culturala Europeana (ADICE) organizeaza concursul de eseuri cu tema „Imi bate inima in limba romana”, care iși propune sa stimuleze pe cei mai talentați elevi din Ucraina și Serbia sa scrie despre comunitatea și localitatea natala („baștina”) și sa ii premieze pe…

- Elevi și adulți proveniți din Ucraina vor putea participa la cursuri de inițiere in limba romana, organizate de catre IȘJ Alba. Care sunt documentele necesare Elevi și adulți proveniți din Ucraina vor putea participa la cursuri de inițiere in limba romana, organizate de catre IȘJ Alba. Care sunt documentele…

- Cursuri de inițiere in limba romana pentru elevi și persoane provenite din Ucraina, organizate de IȘJ Alba. Cum se fac inscrierile Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba organizeaza cursuri de inițiere in limba romana pentru elevii și adulții care provin din Ucraina. Potrivit unui comunicat al IȘJ…

- Pe timp de adevarat razboi și in condiții deosebite vecinii din Ucraina au demarat anul universitar, cursurile desfașurandu-se la acest moment on site, bineințeles cu respectarea regulilor impuse de autoritați.In acest context, incepand din luna septembrie la Cernauți a fost reluata ...

- Olesia Șevcenko, soția ambasadorului Ucrainei in Republica Moldova, a interpretat piesa „Червона калина” in limba romana. Filmulețul pe care l-a publicat Șevcenco a fost filmat in scuarul Catedralei Mitropolitane din centrul capitalei.