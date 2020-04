Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat, miercuri seara, ca va sustine in Parlament prelungirea starii de urgenta propusa de presedintele Klaus Iohannis, aratand ca "nu exista niciun argument sa relaxam masurile". "USR va vota pentru aprobarea decretului presedintelui, va vota…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgenta pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de presedinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgenta este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile, Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgenta.Pericolul…

