Eugen Tomac (PMP): „Nu am participat la niciun puci!” Europarlamentarul Eugen Tomac a participat la intalnirea PMP la care a fost convocat Congresul pentru votarea unei noi conduceri. Tomac a precizat ca președintele Cristian Diaconescu se afla in cladirea partidului și a știut de ședința, dar ar fi refuzat sa participe și susține ca PMP nu a mai avut o astfel de intalnire de doua luni. „In ultimele 24 de ore am primit tot felul de mesaje care mai de care mai interesante, toate ducand spre ideea ca am participat recent la un puci. Inainte de toate, un puci are loc atunci cand intr-un stat este preluata puterea de catre un grup minoritar prin violența.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

