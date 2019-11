Stiri pe aceeasi tema

- "Maia Sandu va fi viitorul presedinte al R. Moldova. Maia Sandu a dat dovada astazi de viziune si a facut ce trebuie in momente de criza politica pentru R. Moldova. (...) Era momentul unei resetari. Guvernul a plecat, pentru ca Maia Sandu nu avea alta sansa de a-si pastra credibilitatea in viata…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca ramane "ferm" alaturi de Maia Sandu dupa demiterea Guvernului de la Chisinau in urma unei motiuni de cenzura, precizand ca in acest mod "se pune frana modernizarii si europenizarii Republicii Moldova de dragul unor corupti". "Republica Moldova are…

- Deputatul socialist Bogdan Tirdea considera ca premierul Maia Sandu „vrea sa devina cu orice pret presedintele Republicii Moldova" si din acest motiv intentionat a provocat criza politica de la Chisinau, prin anuntul Guvernului ca isi asuma raspunderea pentru modificarea Legii Procuraturii, in asa fel…

- Documentul a fost citit vineri dupa-amiaza in Parlamentul de la Chisinau. Situatia politica a devenit tensionata in alianta politica dintre socialistii presedintelui Igor Dodon si pro-europenii din blocul ACUM dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca va anula concursul pentru functia de procuror general,…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca premierul Maia Sandu trebuie sa intreprinda neaparat o vizita la Moscova pentru a relansa pe deplin relatiile cu Federatia Rusa si a demonstra ca alianta dintre socialisti si proeuropeni, aflata la putere la Chisinau, este una echilibrata,…

- CHIȘINAU, 17 oct – Sputnik. In momentul de fața, autoritațile din UTA Gagauzia lucreaza impreuna cu Guvernul, președintele și spicherul Republicii Moldova asupra modalitații de revenire la examinarea in Parlament a amendamentelor Gagauziei, a declarat bașcanul autonomei, Irina Vlah, in studioul Sputnik.…

- Prim-ministrul Maia Sandu s-a intalnit la Bruxelles cu Federica Mogherini, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.Maia Sandu si Federica Mogherini au discutat despre primele 100 de zile ale Guvernului de la Chisinau, mentionand atat succesele inregistrate,…