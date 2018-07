Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, cere duminica, intr-o postare pe Facebook, demisia ministrului Culturii, George Ivașcu.„Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv și irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei…

- Cinci locuitori din judetul Maramures care s-au nascut in anul 1918 au fost vizitati si felicitati, vineri, de autoritatile judetene cu ocazia Centenarului, mentioneaza pagina de Facebook a Institutiei Prefectului Judetul Maramures. Cei cinci maramureseni nascuti in 1918, an in care toate…

- Protest in Piața Universitații, pentru Roșia Montana. Peste 150 de persoane protesteaza la aceasta ora in București, in Piața Univerisații. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a stopa includerea zonei in patrimoniul UNESCO. Roșia Montana trebuie consevata și inclusa in patrimoniul european,…

- Protestul ar urma sa aiba loc vineri, incepand cu ora 18.00, in Piata Universitatii.„Guvernul Dancila a oprit procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCO! <>, e unul dintre sloganurile Campaniei Salvati Rosia Montana care ramane in continuare de actualitate. Din experienta celor…

- Roșia Montana este subiectul unei manifestații de protest organizata vineri, in Piața Universitații. Guvernul a cerut oprirea procedurilor de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, ceea ce da mana libera exploatarilor de aur in zona. Scandalul cianurilor a adunat mii de oameni in strada acum aproape…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a semnat, miercuri, cu sculptorul Mihai Buculei contractul pentru realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România, în valoare de 10.209.700 de lei românești. Potrivit Mediafax,…

- Iohannis, la Bookfest: Niciun schimb de replici pe Facebook nu poate sa inlocuiasca o carte și nicio postare pe rețelele de socializare, un manual de gramatica”, a declarat șeful statului, miercuri. A ști te face mai puternic. Nu din punct de vedere politic, pentru ca avem in ziua de astazi contraexemple…

- Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. "Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat - doar prin mijloace politice democratice - pentru incompetenta,…