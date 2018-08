Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, referitor la apelul facut de presedintele Klaus Iohannis cu privire la faptul ca „sta in mainile opozitiei responsabile de a asigura stabilitatea tarii”, ca de 6 luni insista ca singura solutia este crearea unui pol politic anti-PSD. Tomac a afirmat ca,…

- Curtea Constitutionala discuta sesizarea PNL si PMP in legatura cu Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali. Parlamentul a decis, recent, ca mandatul consilierilor, primarilor si presedintilor consiliilor judetene sa nu inceteze de drept in cazul in care partidul pe listele caruia au candidat…

- Deputatul Adrian Mocanu, care a fost exclus din PMP saptamana trecuta, va activa in cadrul grupului ALDE de la Camera Deputatilor."Avem o informare din partea grupului parlamentar ALDE, care ne aduce la cunostinta ca domnul deputat Mocanu Adrian va activa in cadrul grupului ALDE incepand cu…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza acuzații foarte grave la adresa PSD și a deputatului Valeriu Steriu, trecut de la PMP la PSD. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca PSD a cumparat parlamentarii cu funcții, insa Rareș Bogdan susține ca au primit și funcții, dar și 50.000 de euro pentru a trece…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a lansat, sambata, acuzații dure la adresa guvernului Dancila, despre care a spus ca este „cel mai slab pe care l-a avut Romania vreodata”. „Sa nu uitati un lucru important, anul viitor vin alegeri europarlamentare. Despre Europa se vorbeste foarte putin, insa se va vorbi…

- Liderul PMP Eugen Tomac a parasit, joi, sedinta Birourilor permanente reunite, acuzandu-l pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca vrea sa transforme Parlamentul in unitate militara si spune ca acest lucru arata atitudinea dictatoriala a actualei puteri.”Domnul Tariceanu propune…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, critica in termeni duri alegerile de la Primaria Chisinau, din Republica Moldova. Acesta a scris pe Facebok ca, in opinia sa, Republica Moldova este un stat romanesc capturat in afara UE."De ce au fost invalidate alegerile de la Chișinau? Un stat romanesc…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a declarat ca va preda, sambata, stafeta la conducerea partidului, cand va avea loc Congresul formațiunii, la Parlament. In cursa pentru șefia PMP s-a inscris un singur candidat, actualul președinte executiv Eugen Tomac.Astfel, Eugen Tomac va fi sigur noul…