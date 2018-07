Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, care nu ar fi trebuit sa fie facuta publica, este un document politic si spune ca este "speriat" de faptul ca lucrurile acestea sunt tratate cu superficialitate de Comisie. "Un astfel de…

- "Un astfel de document, denumit «opinie preliminara», nu trebuia facut public, pentru ca el presupune ca urmeaza sa fie modificat. Nu stiu care sunt procedurile prin care se ajunge la opinia preliminara, dar prima remarca pe care vreau sa o fac pe fond (este ca - n.r.) acest document este un document…

- In opinia USR, "CCR se afla in fata unui test al adevarului". "Isi va respecta aceasta institutie misiunea si va lua in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia sau va continua sa asculte ordinele PSD-ALDE de a submina independenta magistratilor prin sustinerea modificarilor nocive ale legilor…

- Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de pensionare…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a afirmat, vineri, ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de precizarile transmise in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia "daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept". Zegrean sustine…

- Comisia de la Venetia recomanda autoritatilor din Romania sa reexamineze, in proiectele de lege din domeniul justitiei, modul de numire si revocare a magistratilor, in sensul asigurarii unor proceduri neutre, prin mentinerea rolului presedintelui tarii si al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Comisia de la Veneția a publicat opinia preliminara pe legile justiției. Judecatorii spun ca ”cel mai probabil modificarile aduse acestor legi vor submina independența procurorilor și judecatorilor, dar și increderea publicului in justiție”. ”Aceste modificari includ amendamentele care pot afecta independența…

- Comisia de la Veneția a publicat vineri raportul preliminar privind legile justiției din Romania, cu o serie de recomandari pentru autoritați, principala fiind aceea de a menține rolul președintelui și al CSM in procedura de numire și revocare a procurorilor șefi DNA și DIICOT și a Procurorului General.…